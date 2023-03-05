Находчивый холостяк решил искать девушку на демонстрации
Несмотря на множество способов для знакомства, доступных в наши дни одиноким людям, некоторые не могут найти себе пару.
Один израильтянин решил, что, поскольку на улицах Тель-Авива проходят масштабные акции протеста и там будет много женщин, он попытает счастья олдскульным методом.
34-летний Шаули из Тель-Авива вышел в среду на протесты в Тель-Авиве с табличкой, на которой было просто написано "холост", а ниже был написан его номер телефона. Репортер Walla решил помочь ему и задал несколько вопросов.
Кто такой Шаули?
Шаули — аналитик в высокотехнологичной компании Appsflyer. Он слушает техно и не пользуется Spotify.
"Я хотел, чтобы люди улыбались. А если мне удастся найти отношения, это будет бонусом", — объяснил он, когда его спросили зачем он пришел на митинг с такой табличкой.
- Вот еще несколько фактов о Шаули:
- Его знак зодиака — Лев, хотя он говорит, что "не верит в это".
- Он принимает участие а легкоатлетических марафонах.
- Последней книгой, которую он прочитал, была "Второй фонд" Айзека Азимова.
- Предпочитает пить крепкий эспрессо.
- Не курит и не пьет.