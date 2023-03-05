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Находчивый холостяк решил искать девушку на демонстрации
05.03.2023 09:02 Евгения Маркова

Находчивый холостяк решил искать девушку на демонстрации

Несмотря на множество способов для знакомства, доступных в наши дни одиноким людям, некоторые не могут найти себе пару.

Один израильтянин решил, что, поскольку на улицах Тель-Авива проходят масштабные акции протеста и там будет много женщин, он попытает счастья олдскульным методом.

34-летний Шаули из Тель-Авива вышел в среду на протесты в Тель-Авиве с табличкой, на которой было просто написано "холост", а ниже был написан его номер телефона. Репортер Walla решил помочь ему и задал несколько вопросов.

Кто такой Шаули?

Шаули — аналитик в высокотехнологичной компании Appsflyer. Он слушает техно и не пользуется Spotify.

"Я хотел, чтобы люди улыбались. А если мне удастся найти отношения, это будет бонусом", — объяснил он, когда его спросили зачем он пришел на митинг с такой табличкой.

  • Вот еще несколько фактов о Шаули:
  • Его знак зодиака — Лев, хотя он говорит, что "не верит в это".
  • Он принимает участие а легкоатлетических марафонах.
  • Последней книгой, которую он прочитал, была "Второй фонд" Айзека Азимова.
  • Предпочитает пить крепкий эспрессо.
  • Не курит и не пьет. 
Шаули ищет девушку "с добрым сердцем и чувством юмора, все остальное — бонус".

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