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Находчивость не спасла: россиянин сбежал от мобилизации в Эстонию на сапборде
27.09.2022 16:01 Алина Груднева

Находчивость не спасла: россиянин сбежал от мобилизации в Эстонию на сапборде

Россиянин попытался сбежать от частичной мобилизации на сапборде в Эстонию.

 
Об этом сообщает ERR.
 
Эстонские пограничники, в итоге, задержали российского уклониста. По словам руководителя службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрика Пургела, Мужчина незаконно пересек границу двух стран.
 
Пограничники получили сигнал о пересечении границы в устье реки Нарва в ночь на 26 сентября и направили туда дополнительные патрули. Нарушителя задержали под утро на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу.
 
Гражданину РФ выписали штраф и вернули обратно на родину. 

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