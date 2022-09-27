



Находчивость не спасла: россиянин сбежал от мобилизации в Эстонию на сапборде

Россиянин попытался сбежать от частичной мобилизации на сапборде в Эстонию.

Об этом сообщает ERR.

Эстонские пограничники, в итоге, задержали российского уклониста. По словам руководителя службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры Ээрика Пургела, Мужчина незаконно пересек границу двух стран.

Пограничники получили сигнал о пересечении границы в устье реки Нарва в ночь на 26 сентября и направили туда дополнительные патрули. Нарушителя задержали под утро на одной из автобусных остановок в городе Нарва-Йыэсуу.

Гражданину РФ выписали штраф и вернули обратно на родину.