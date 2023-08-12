



Награды от Путина начали продавать на интернет-барахолке

На платформе объявлений "Авито" стали появляться предложения о продаже медалей, врученных Путиным за участие в строительстве Крымского моста. Цены варьируются от 1500 российских рублей до миллиона, пишет The Moscow Times.



Строитель из Краснодарского края, который продает награду за 450 тысяч российских рублей, пожаловался на финансовые проблемы: "Все просто, нужны деньги, вот и все. Очень просто все, банально. Хочу на здоровье потратить, на лечение". Цену он установил, ссылаясь на аналогичные объявления на сайте.



Еще один участник стройки продает медаль за 300 тысяч рублей. Деньги ему нужны, чтобы закрыть долги. Его цена — это "субъективная оценка".



За 900 тысяч рублей продает медаль строитель из Пензенской области. По его словам, он не видит смысла хранить награду, а деньги нужны, чтобы купить ребенку квартиру. Мужчина говорит, что знает случаи, когда такие медали продавались за 2,5 и 5 млн рублей.



Медаль "За строительство Крымского моста" была учреждена президентом России в 2018 году. Ее вручали российским и иностранным гражданам и организациям, "внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста". За вручение наград отвечал Минтранс. Для изготовления медалей, футляров, грамот и папок к ним министерству в 2018 году выделили 27,8 млн российских рублей.