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Надо больше сыра: Burger King выпустил эксклюзивный бургер
12.07.2023 20:09 Алина Груднева

Надо больше сыра: Burger King выпустил эксклюзивный бургер

В Таиланде Burger King удивил клиентов необычной новинкой - бургером, в котором нет ничего, кроме сыра.

Название это эксклюзивное блюдо получило "Реальный чизбургер".

Между двумя фирменными булочками разместили целых 20 ломтиков сыра. Потому клиентам с непереносимостью лактозы стоит не рисковать, посещая заведение.  

Эта дешевая эксклюзивная продукция доступна только до четверга, 13 июля. Стоит этот необычный чизбургер 109 тайских батов — чуть более 3 долларов США. К слову, это не единственное эксклюзивное блюдо у них. Для тех, кто все же хочет чего-нибудь мясного, аналогичный бургер можно приобрести с беконом.


 


 

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