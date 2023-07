Надо больше сыра: Burger King выпустил эксклюзивный бургер

В Таиланде Burger King удивил клиентов необычной новинкой - бургером, в котором нет ничего, кроме сыра.



Название это эксклюзивное блюдо получило "Реальный чизбургер".



Между двумя фирменными булочками разместили целых 20 ломтиков сыра. Потому клиентам с непереносимостью лактозы стоит не рисковать, посещая заведение.



Эта дешевая эксклюзивная продукция доступна только до четверга, 13 июля. Стоит этот необычный чизбургер 109 тайских батов — чуть более 3 долларов США. К слову, это не единственное эксклюзивное блюдо у них. Для тех, кто все же хочет чего-нибудь мясного, аналогичный бургер можно приобрести с беконом.







