



Надежду Бабкину заподозрили в невероятной щедрости к молодому любовнику

Народную артистку России Надежду Бабкину заподозрили в романе и впечатляющей щедрости по отношению к молодому любовнику.



Российские СМИ пишут, будто певица состоит в отношениях со своим молодым помощником Сергеем Рябовым.



Недавно появились слухи о том, будто Бабкина подарила любовнику роскошную квартиру в Москве, стоимость которой оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Источники утверждают, что сын из-за такой щедрости якобы рассорился с матерью.



В четверг, 27 июля, Рябов ответил на слухи о непрофессиональных отношениях со своим боссом. Он заверил сайт Рopcake в том, что с Бабкиной его связывает исключительно работа, а на сплетни он не обращает внимание.



"Что сделала? Подарила (квартиру, - ред.)? Боже мой, что за бред? Они с сыном буквально сегодня общались по телефону, потому что внук вернулся из детского лагеря. Было бы неплохо, конечно, если бы мне купили квартиру. Я даже от вас впервые такое слышу", — заверил Рябов.