



Надежда Бабкина бросила мужа ради нового романа

В жизни 72-летней Надежды Бабкиной наметились перемены. Она решила уйти с Первого канала, так что теперь зрители не увидят ее в шоу "Модный приговор".



"Наша соведущая Надежда Бабкина ушла на НТВ, она будет там вести программу ''Модный vs Народный'' вместе с Лисовцом. Это прямые конкуренты Первого канала", — сообщил журналистам историк моды и соведущий шоу Александр Васильев.



"Но ее трудно заменить, она очень любима публикой. Это тот самый случай, когда незаменимые есть. Мы любим ее, но я понимаю, что у нее большие траты», — объясняет решение артистки Васильев, предполагая, что на НТВ Бабкиной предложили более внушительный гонорар.



"Ей надо содержать театр, кормить внуков, у нее молодой поклонник Сергей. Он тоже стоит денег. Это очень-очень красивый мужчина, бывший фигурист. Мини-Плющенко. Она же давно рассталась с мужем", — рассказал Woman.ru историк моды.



Официально Надежда Бабкина была замужем всего один раз. А вот отношения с Евгением Гором решила не обременять штампом в паспорте. Их неофициальный брак продлился почти 20 лет, но в последнее время все чаще появляется информация, что пара рассталась.



Евгений Гор моложе жены на 30 лет, и, возможно, теперь, когда он стал заниматься бизнесом и перешагнул сорокалетний рубеж, ему захотелось свободы.



Официального подтверждения, что пара рассталась нет, но, вместе они уже давно не появляются. Евгений стал выходить в свет в одиночестве, а несколько месяцев назад уехал из России, не афишируя причины, вероятно, чтобы не потерять свой бизнес.



Ходят слухи, что новый избранник Надежды Бабкиной проводит с ней по 19 часов в день, а все потому, что пара работает вместе — Сергей Рябов является заместителем руководителя в ее театре.

"Третий день съемок. 19-часовые рабочие дни. Очки спасают", — делится эмоциями мужчина под этим снимком.

Видимо, новые чувства захлестнули пару, они стараются проводить вместе все свое время.