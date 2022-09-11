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Надав Эяль отказался от российской цензуры своей книги — контракт расторгнут
11.09.2022 17:26 Евгения Маркова

Надав Эяль отказался от российской цензуры своей книги — контракт расторгнут

Журналист Надав Эяль отказался от цензуры своей книги "Восстание против глобализации", а российское издательство "Эксмо" расторгло договор и отказалось от намерения перевести книгу и издать ее. Об этом сообщает сайт "Гаарец".

Причина, указанная Эялю и его агенту: критические высказывания в адрес России и особенно в адрес Путина, который ее возглавляет, противоречат российскому законодательству и грозят издателю тюремным заключением.
 

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