



Надав Эяль отказался от российской цензуры своей книги — контракт расторгнут

Журналист Надав Эяль отказался от цензуры своей книги "Восстание против глобализации", а российское издательство "Эксмо" расторгло договор и отказалось от намерения перевести книгу и издать ее. Об этом сообщает сайт "Гаарец".



Причина, указанная Эялю и его агенту: критические высказывания в адрес России и особенно в адрес Путина, который ее возглавляет, противоречат российскому законодательству и грозят издателю тюремным заключением.

