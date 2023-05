Нацистское приветствие и другие скандальные выходки бойфренда Тейлор Свифт

Английская поп-рок-группы The 1975 с солистом Мэтти Хили выпустила ряд известных альбомов, которые заняли первые места в британских чартах. Но Хили заработал репутацию эпатажного провокатора из-за ряда заявлений и действий, которые задели евреев и представителей меньшинств.



Сейчас новый бойфренд Тейлор Свифт вызвал возмущение поклонников поп-мегазвезды, которые называют Хили “антисемитом”, отмечая к тому же его исламофобские, расистские и другим негативные поступки.



На концерте за несколько дней до Международного дня памяти жертв Холокоста в январе Хили “выкинул нацисткую зигу”. Он сделал этот жест, напевая “Спасибо, Канье, очень круто” – цитату из твита Дональда Трампа, восхваляющего рэпера Канье Уэста – в песне “Love It If We Made It”, намекая на серию антисемитских заявлений Уэста в прошлом году, в том числе восхваляющих Гитлера.



Фанаты уверены, что Хили следовало избегать этого жеста, который могли увидеть зрители, незнакомые с его контекстом. Некоторые из них стали называть его антисемитом.



“Сатира это или нет, но делать это на сцене перед толпой людей – безответственно и очень глупо”, – написал один из пользователей Twitter, согласно The Independent.



Несколько дней спустя Хили смутил фанов, опубликовав сторис в Instagram со скриншотом статьи из Википедии под названием “Списки евреев”, ссылающейся на другие статьи ресурса, в которых перечислены известные евреи в Голливуде, политика и многое другое.



Пользователи социальных сетей раскритиковали пост, указав на тот факт, что он мог быть отсылкой к политике нацистов по ведению списков евреев во время Второй мировой войны.



Это были далеко не первые разногласия вокруг Хили, ярого атеиста, который, тем не менее, признает, что у него “есть комплекс мессии”.



После интервью 2019 года фанаты назвали его исламофобом за то, что он упомянул ислам, а затем сказал, что “должен вставать каждый день и читать что-то отвратительное, что происходит во имя религии”. В своем подкасте в феврале он высмеял японцев и этническую принадлежность Ice Spice, американского рэпера афроамериканского и доминиканского происхождения, которого назвал “инуитом”.



Обвинительные заявления Хили о порнографии и его обращении с фанатками-женщинами, к некоторым из которых он подошел и поцеловал во время недавнего тура своей группы, также вызвали осуждение.



В открытом письме поп-звезде на прошлой неделе группа фанатов Свифт написала, что прошлые комментарии Хили задели членов “еврейского, черного, китайского, гавайского, инуитского, ЛГБТК+ сообществ, а также женщин”.



Еще одна вещь, на которую указывают многие поклонники Свифт – много лет назад Хили, по слухам, встречался с ней, но опроверг слухи, заявив, что быть ее парнем “было бы для меня кастрацией”.



В свете ее связи с Хили, Свифт теперь подвергается тщательному анализу на предмет сотрудничества с Ice Spice.