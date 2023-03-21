



Национальный родительский комитет объявил о бойкоте уроков в 7-12 классах завтра

Руководство национального объединения родителей объявило о бойкоте занятий завтра, в среду, в 7-12 классах в знак протеста против забастовок учителей и их несогласия с внешними экзаменами на аттестат зрелости, изложенными министром образования Йоавом Кишем.



Председатель национального родительского комитета Миром Шифф сказала, что "дети стали игрушками в борьбе за зарплату учителей".



В Минобразования пытаются предотвратить общенациональную школьную забастовку и заявляют, что "завтра занятия пройдут в обычном режиме, мы ожидаем, что родители пришлют своих детей в школы".