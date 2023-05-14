



Национальный позор: Унижение представительницы Франции на "Евровидении"



Зара, канадка, представлявшая Францию на "Евровидении", с трудом справилась с вялой реакцией зрителей - и отреагировала непристойным жестом. Она пытается отрицать это, но французские СМИ не верят в ее версию.



Франция привыкла к конфузам на "Евровидении", но ничего подобного еще не случалось. Зара, представительница Франции, вчера вечером отреагировала на свое поражение необычным образом - показав F*** прямо в камеру.



🇫🇷🎤FLASH - La chanteuse La Zarra qui représentait la France lors de l'Eurovision ce soir a adressé un doigt d'honneur en découvrant les points du public. (témoins) pic.twitter.com/BiJor7nrf7 — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 13, 2023

Зара участвовала в конкурсе с песней "Evidemment" ("Очевидное"). Она получила пятьдесят баллов от судей и, возможно, ожидала, что зрители спасут ее, но этого не произошло - она получила от них только 54 балла, закончив со 104 баллами, что поставило ее на малозаметное 16 место. Сразу после объявления камера сфокусировалась на ней, и исполнительница воспользовалась этим, чтобы показать зрителям, что она о нем думает.Певица представляла Францию, но родом из Квебека. Она пыталась зацепиться за это, чтобы опровергнуть свое выступление. "Это вопрос культурных различий. У нас то, что я сделала, было воспринято как жест между друзьями, а не как F***. Это также вопрос разницы между поколениями", - попыталась объяснить она после конкурса. "Я просто выразила свое разочарование, не более того".Французские СМИ не приняли подобных объяснений и назвали произошедшее “национальным позором”. Последний раз французы победили в конкурсе 46 лет назад.