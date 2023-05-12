



Посещение национальных парков будет бесплатным для жителей приграничья с Газой

Министр охраны окружающей среды Идит Силман распорядилась в свете продолжающейся операции "Щит и стрела" разрешить жителям приграничной зоны Газы бесплатно входить в национальные парки страны.



Людям, проживающим в пределах 40 км от сектора Газа, предоставлен бесплатный въезд в национальные парки и сады страны, в том числе на ночные парковки, начиная с четверга и в ближайшие выходные.



"Мы все вместе поддерживаем героических жителей юга, — сказалa Силман. - Я приглашаю их воспользоваться погодой и отдохнуть в предстоящие выходные в веселом семейном кемпинге на одном из природных объектов, разбросанных по всей стране".



Вход будет разрешен при предъявлении удостоверения личности и при наличии свободных мест. Необходимо предварительно также зарегистрироваться на веб-сайте администрации парка.







