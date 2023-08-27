



Начнется ли учебный год вовремя: министерство пытается договориться с учителями

Министр образования Йоав Киш говорит, что делает все, чтобы средние школы открылись вовремя 1 сентября, в то время как учителя готовятся к возможной длительной забастовке, сообщает новостной сайт Ynet.



"Мы ведем интенсивные переговоры и будем продолжать их, пока не пойдет белый дым", - заявил Киш, используя папскую метафору. - "Мы прилагаем все усилия, чтобы прийти к соглашению, и я уверен, что в ближайшие дни нас ждет прорыв".



Учителя средних школ настаивают на заключении нового коллективного договора, угрожая отложить начало учебного года, если соглашение не будет достигнуто к пятнице.



Киш сообщил, что в понедельник сотрудники его министерства встретятся с представителями минфина.



В субботу, 26 августа, руководитель профсоюза Ран Эрез пообещал, что учителя не отступят от своих требований.



"Сто процентов, что 1 сентября будет забастовка. Мы полны решимости не начинать учебный год и готовимся к длительной забастовке", — сказал он новостям 13-го канала.

