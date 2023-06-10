



Начинаются работы над большим новым районом Тель-Авива Инфраструктурные работы н

Начались инфраструктурные работы на автомагистрали TA/3700 ​​в северо-западном углу Тель-Авива для района, в котором в конечном итоге будет проживать 50 000 человек. План многократно задерживался, работы по строительству еще не готовы, но муниципалитет Тель-Авива-Яффо инвестирует сотни миллионов шекелей в инфраструктуру.



Муниципальный бюджет проекта составляет 166 миллионов шекелей из общего бюджета в 241 миллион шекелей. Кроме того, 220 миллионов шекелей было выделено на установку пневматической системы вывоза мусора в Сде-Дове к югу от нового района.



Гай Годельник, директор комплексных проектов муниципалитета Тель-Авива-Яффо, говорит: “Система работает как гигантский пылесос и вытягивает мусор из каждого жилого дома, так что грузовикам даже не нужно въезжать в район, чтобы вывезти мусор. Инфраструктура для такой системы самая глубокая, поэтому нам было важно установить ее сейчас, чтобы нам не пришлось копать глубоко, когда уже есть другие инфраструктуры, такие как инфраструктура “Зеленой линии” скоростного трамвая, который будет проходить через район”.



Еще одним важным проектом для района TA/3700 ​​является новая крупная автомагистраль с севера на юг, которая станет продолжением улицы Ибн Габироль в Тель-Авиве, которая соединится с ее нынешней северной конечной точкой на юге Сде-Дов и приведет ее к Герцлии. Этот проект будет стоить 550 миллионов шекелей.



“Речь идет об открытии совершенно новой транспортной оси, от улицы Рокач до Герцлии – новой дороги протяженностью около пяти километров. Этот проект реализуется. мы планируем передать 13-метровую полосу территории НТА уже в 2024 году под пути”, – говорит Годельник.



Два других инфраструктурных проекта для района – это строительство прибрежного парка площадью 40 га и рытье системы каналов, “конвейера для отвода воды”, который позволит быстро отводить дождевую воду из района прямо в море.



“Сегодня вся территория TA/3700 ​​покрыта песком, и земля отводит дождевую воду естественным образом в море. Канал с внутренним диаметром 3,2 метра и длиной 480 метров, фактически обеспечит новый выход в море для борьбы со стоком в будущем – это важно в связи с изменением климата и изменением режима осадков в нашем регионе”, – объясняет чиновник муниципалитета.



В дренажный проект в районе было инвестировано 50 миллионов шекелей.



Работы также ведутся в рамках первой фазы прибрежного парка района, который соединит пляж Тель-Барух с пляжем Клифф. Парк будет включать в себя пешеходную набережную, велосипедную дорожку, восстановление ландшафта, освещение и указатели. На это будет инвестировано 75 миллионов шекелей.