



"Тест с чашкой кофе" помогает боссу определить подходящих кандидатов на вакансию

На собеседованиях кандидаты стремятся произвести положительное впечатление, чтобы увеличить свои шансы на получение должности. Но вместо того, чтобы изучать резюме или оценивать их по предыдущему опыту, бывший руководитель австралийской компании Xero Трент Иннес рассказал, что для определения того, подходит ли кандидат на должность, он использует простой "тест с чашкой кофе".



Иннес утверждает, что не брал на работу никого, кто не прошел его тест, поскольку, “он показывает отношение человека к работе лучше, чем любой вопрос на собеседовании”. Начальник настолько полагался на этот тест, что автоматически заносил в "черный список" всех, кто его не прошел.



Трент поделился своим лайфхаком, выступая на бизнес-подкасте The Venture вместе с бизнесменом Ламбросом Фотиосом.



"Я всегда беру вас с собой на прогулку по одной из наших кухонь, и каким-то образом вы всегда уходите с напитком", – объяснил он. "Затем мы возвращаемся обратно, проводим собеседование, и в конце собеседования я спрашиваю, не хотите ли вы отнести пустую чашку обратно на кухню? Вы можете развивать навыки, приобретать знания и опыт, но все сводится к отношению, и отношение, о котором мы говорим, – это концепция "вымой свою чашку из-под кофе".



"Если вы однажды зайдете в офис Xero, то увидите, что кухни всегда чистые и сверкающие, и это соответствует концепции "вымой чашку из-под кофе", – продолжил Иннес. “На самом деле это просто уверенность в том, что вы действительно впишетесь в культуру Xero и будете выполнять все то, что вам следует делать".

