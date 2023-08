На загадочном фото 1917 года изображен путешественник во времени

Таинственная фотография, сделанная более 100 лет назад, заставляет людей задуматься о том, существуют ли путешествия во времени.



На фото “Последний пикник” изображена группа взрослых и детей, сидящих на холме в Канаде в 1917 году. На женщинах можно увидеть длинные юбки, а на мужчинах – блейзеры и котелки.



Но привлекает внимание человек с лохматой стрижкой, выделяющийся среди остальных тем, что одет в мешковатую футболку и шорты. Видно, что мужчина слева от него смотрит в сторону “человека-серфера” с явным недоверием, а женщина с другой стороны указывает на него.



Ютубер Джейми Д. Грант наткнулся на фотографию в исторической книге Лестера Рэя Петерсона 1974 года “История Большого мыса Скотта”. В видео, опубликованном в социальной сети, он говорит: “Обратите внимание на группу, их одежду, их шляпы. Даже то, как они сидят, готовясь к фото”.



“Теперь присмотритесь. Его голова непокрыта, его волосы, его шорты. Мужчина слева недоверчиво смотрит. Таинственный путешественник доказал невозможное и совершил путешествие во времени? Что вы думаете?" – продолжает блогер.



Mysterious photo from 1917 with 'surfer man' has people wondering if time travel exists https://t.co/uDIKI8yE1F pic.twitter.com/U5ZQfDe3eP