



На юге России появилось северное сияние

Учеными зарегистрирована мощнейшая магнитная буря, сообщает на своей странице астраханский клуб астрономов-любителей имени Ф. Ю. Зигеля, по информации Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова.



23 апреля в 15:00 возмущение магнитного поля оценивалось в один балл по пятибалльной шкале. Далее оно выросло до трех баллов, а вечером уже составляло четыре балла. В связи с этим было зафиксировано полярное сияние на всей территории России. Свечение наблюдали даже в Волгоградской области и в Кисловодске, пишут российские СМИ.



Сообщений о наблюдении полярного сияния в Астраханской области пока не поступало, но такая возможность была, так как в районе полуночи небо оставалось безоблачным. Ученые предполагают, что возмущение магнитного поля продолжится и в следующие дни.

