На юге Израиля прошел конкурс орнитологов-наблюдателей Champions of the Flyway

Более 150 любителей птиц из Израиля и других стран бегали по южной части страны, чтобы найти и сфотографировать как можно больше видов птиц в течение 24 часов.



Они приехали даже из Колумбии, Казахстана, Болгарии, Финляндии и Великобритании, сформировав около 30 групп для участия в девятом ежегодном конкурсе Champions of the Flyway. Champions of the Flyway — это международная кампания по повышению осведомленности и сбору средств для защиты перелетных птиц, организованная Birdlife International.



Группы были распределены по разным районам, простирающимся от Ницаны в западном Негеве до перекрестка Арава на востоке и на юг вплоть до Эйлата на Красном море. Конкурс проходил с полуночи воскресенья до полуночи понедельника.



В этом году победителями стали Клиль Цейтлин, двукратный чемпион конкурса, со своей группой, в которую входили его брат Асаф и отец Авнер, обнаружившие 181 вид. За ними последовала группа из трех добровольцев из Иерусалимской обсерватории птиц – Адам Розенфельд, Дрор Лави и Май-Киннерет Корман, наблюдавших 173 вида, и финская группа, также двукратная победительница в прошлом, обнаружившая 170 видов.



В этом году были собраны средства на защиту перелетных птиц, в частности от незаконной охоты. По данным SPNI, в Средиземноморском бассейне и на Ближнем Востоке незаконно охотятся более чем на 35 миллионов птиц.



Джонатан Мейрав, директор по туризму и международным мероприятиям SPNI, организовавший конкурс, пояснил, что более 35 000 долларов, собранные в этом году, пойдут на защиту незаконно добываемой краснозобой казарки, редкого вида, который каждую осень мигрирует из северной российской тундры в Казахстан и далее в Болгарию.



По словам эколога-орнитолога Управления природы и парков Израиля Охада Хацофе, в Израиле зарегистрировано около 550 видов — богатство, которое больше характерно для тропиков в расчете на квадратный километр. Из этого числа от 120 до 130 либо живут круглый год, либо прилетают на гнездо. Однако, по словам Ноама Вайса, директора Международного центра наблюдения за птицами и исследований в Эйлате, количество птиц, пролетающих через Израиль на пути от мест зимовки в Африке к местам размножения в Европе и Азии, “резко сокращается”.