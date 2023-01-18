



На восстановление звезды "Соколиного глаза" после аварии уйдет до двух лет

На восстановление актера Джереми Реннера, сыгравшего главную роль в сериале "Соколиный глаз" киновселенной Marvel, уйдет до двух лет после жуткой аварии в прошлом месяце.



Напомним, что он попал под снегоуборочную машину, когда помогал члену семьи вытащить машину из снежного заноса.



Раннер перенес несколько сложных операций. По словам его друзей, он чуть не умер от потери крови, пока ждал медиков. По данным RadarOnline, его состояние было намного хуже, чем писали в СМИ. По словам источника, правая сторона груди актера была раздавлена, верхняя часть туловища сильно повреждена. Также у него сильно кровоточили раны на голове и была травмирована нога.



"Джереми было трудно дышать. Он знал, что находится в плохой форме и что он может не выбраться из этого состояния", - сказал один из его друзей.



Уточняется, что Реннеру, вероятно, понадобятся новые операции. Врачи, как правило, откладывают хирургическое вмешательство для того, чтобы дать возможность заживления ран естественным путем. В настоящее время, актера выписали из больницы. Ему потребуется реабилитация.

