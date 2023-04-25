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На военном кладбище в Беэр-Шеве усилены меры безопасности в ожидании Бен-Гвира
25.04.2023 11:02 Евгения Маркова

На военном кладбище в Беэр-Шеве усилены меры безопасности в ожидании Бен-Гвира

На военном кладбище в Беэр-Шеве царит напряженное затишье, поскольку семьи погибших ждут прибытия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Полиция и силы безопасности перекрыли главный вход и пропускают только семьи погибших солдат.

Также возводятся барьеры, отделяющие гражданское кладбище от военного.

На кладбище заметно присутствие сил безопасности в преддверии появления Бен-Гвира на церемонии Дня памяти.

Многие семьи просили, чтобы Бен Гвир не приезжал на церемонию из-за его экстремистских взглядов и потому что он не служил в армии. Крайне правый министр пообещал присутствовать в любом случае.
 

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