



На военном кладбище в Беэр-Шеве усилены меры безопасности в ожидании Бен-Гвира

На военном кладбище в Беэр-Шеве царит напряженное затишье, поскольку семьи погибших ждут прибытия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.



Полиция и силы безопасности перекрыли главный вход и пропускают только семьи погибших солдат.



Также возводятся барьеры, отделяющие гражданское кладбище от военного.



На кладбище заметно присутствие сил безопасности в преддверии появления Бен-Гвира на церемонии Дня памяти.



Многие семьи просили, чтобы Бен Гвир не приезжал на церемонию из-за его экстремистских взглядов и потому что он не служил в армии. Крайне правый министр пообещал присутствовать в любом случае.

