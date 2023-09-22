



На улицах Чехии появились писсуары для собак. Фото

Инновации в области инфраструктуры для домашних животных, такие как писсуары для собак, появились на улицах Чехии.



Писсуары для собак предназначены для того, чтобы владельцы собак могли легко и удобно выпускать своих питомцев на улицу без нарушения чистоты и порядка. Это также является способом экологической чистоты города.



Писсуары для собак могут быть различной конструкции, но обычно они представляют собой специальные места с выделенной зоной, оборудованной для сбора мочи собаки. Эти инфраструктурные усовершенствования способствуют тому, чтобы городские пространства оставались ухоженными.



Таким образом власти Чехии хотят сделать городские улицы чище и установили конструкции из бетона, которые удерживают неприятные запахи.





