Новости » Life Style
На улицах Чехии появились писсуары для собак. Фото | Фото: twitter
22.09.2023 04:31 Дара Киевская

На улицах Чехии появились писсуары для собак. Фото

Инновации в области инфраструктуры для домашних животных, такие как писсуары для собак, появились на улицах Чехии.

Писсуары для собак предназначены для того, чтобы владельцы собак могли легко и удобно выпускать своих питомцев на улицу без нарушения чистоты и порядка. Это также является способом экологической чистоты города.

Писсуары для собак могут быть различной конструкции, но обычно они представляют собой специальные места с выделенной зоной, оборудованной для сбора мочи собаки. Эти инфраструктурные усовершенствования способствуют тому, чтобы городские пространства оставались ухоженными.

Таким образом власти Чехии хотят сделать городские улицы чище и установили конструкции из бетона, которые удерживают неприятные запахи.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы