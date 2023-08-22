



На Тенерифе обнаружили уникальную аномалию, замедляющую время

На острове Тенерифе, расположенном в Атлантическом океане, появился удивительный природный феномен – гравитационный эффект, вызывающий замедление времени. Об этом сообщает издание El Pais.



Главный исследователь Главио Региона считает, что это явление оказывает положительное влияние на жителей острова. Благодаря ему они могут насладиться продолжительностью жизни. По данным властей, продолжительность жизни на Тенерифе увеличилась на 15 лет и продолжает расти.



Ожидается, что таким образом люди смогут использовать более 11 часов в сутки для активностей, от которых раньше приходилось воздерживаться.



Это открытие отмечено как важный шаг в исследованиях гравитационных волн, которая еще в прошлом веке вызывали интерес у величайших ученых.