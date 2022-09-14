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На суде экс-глава академии Бней-Цион извинился за гибель 10 студентов
14.09.2022 12:54 Евгения Маркова

На суде экс-глава академии Бней-Цион извинился за гибель 10 студентов

Бывший глава подготовительной военной академии Бней-Цион, находящийся под судом за поход в пустыню в 2018 году, в ходе которого 10 студентов-подростков погибли в результате внезапного наводнения, во вторник принес извинения в суде.

"Мне стыдно. Я полон сожаления. Я приношу извинения за катастрофу, которая произошла под моей ответственностью и при моем непосредственном участии", — сказал Юваль Кахан, которому было предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

В выступлении в свою защиту Кахан настаивал, что обвинение против него является необоснованным и не соответствует тому, что на самом деле произошло во время подготовки к походу или в сам день.

"Если бы обвинительное заключение отражало реальность, думаю, все было бы по-другому", — сказал он суду.

Адвокат Каханы заявил, что обвинительное заключение "совершенно необоснованно и дает искаженное представление" о том, что произошло.

Девять девочек и один мальчик погибли, когда группа попала в эпицентр внезапного наводнения в русле реки Цафит.

Вожатому академии Авиву Бардичеву, получившему прямое предупреждение о погоде, предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.

Согласно обвинительному заключению, администрация Бней-Циона взяла группу из 25 студентов в поход к Мертвому морю, несмотря на многочисленные предупреждения о плохой погоде.

Утверждается, что Бардичев изменил маршрут похода от ручья Цеелим к ручью Цафит, несмотря на то, что получил предупреждения об ухудшении погоды и рекомендации избегать этого района из-за ожидаемого наводнения.

Тем временем Кахан якобы знал об изменении маршрута, но решил довериться суждению Бардичева и проигнорировал предупреждения о сильном дожде и плохих погодных условиях.
 

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