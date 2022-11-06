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На севере Израиля стартовали военные учения
06.11.2022 08:38 Алина Груднева

На севере Израиля стартовали военные учения

В воскресенье, 6 ноября, на севере Израиля стартовали военные учения ЦАХАЛа.

 
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
 
Ожидается, что учения завершатся в понедельник, 7 ноября.
 
Жителей предупредили, что будет активное движение военной техники.
 
"Учения были запланированы заранее в рамках программы тренировок на 2022 год, и их целью является усиление готовности на северной арене с акцентом на действия штабов в условиях ЧС, а также отработка совместных возможностей авиации и наземных войск", - сказано в сообщении.

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