



На севере Израиля стартовали военные учения

В воскресенье, 6 ноября, на севере Израиля стартовали военные учения ЦАХАЛа.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Ожидается, что учения завершатся в понедельник, 7 ноября.

Жителей предупредили, что будет активное движение военной техники.

"Учения были запланированы заранее в рамках программы тренировок на 2022 год, и их целью является усиление готовности на северной арене с акцентом на действия штабов в условиях ЧС, а также отработка совместных возможностей авиации и наземных войск", - сказано в сообщении.