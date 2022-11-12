



На севере Израиля были замечены саламандры

На реке Банияс, на севере Израиля, были замечены саламандры, которые появились после дождей, прошедших в начале этой недели и ознаменовавших приближение зимы.



Как сообщает Jerusalem Post, саламандры, живущие в этом районе, окрашены в черный цвет с оранжевыми или желтыми узорами, которые уникальны для каждого представителя вида.



Саламандры обычно активны зимой в дождливые ночи, когда самки откладывают яйца в воду после брачного сезона прошлого года. Как только самка отложит яйца, она снова спаривается с самцом.



Отмечается, что саламандры находятся под угрозой исчезновения. Управление природы и парков Израиля работает над спасением саламандр, а также других земноводных, которым грозит исчезновение. Среди своих усилий власти защищают места размножения, строят пути для безопасного пересечения дорог амфибиями, создают механизмы, предотвращающие их застревание в колодцах и цистернах.