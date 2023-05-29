



На расстоянии вытянутой руки: тюлень Юля приплыла в Бат-Ям

Тюлень по имени Юля взбудоражила весь Израиль. Редкое животное недавно появилось у израильских берегов, привлекая тысячи восторженных зрителей, которые просто хотят понаблюдать за удивительной русалкой. Юля, вероятно, не понимает, какой ажиотаж она вызывает, она перемещается от берега к берегу и затрудняет восторженным израильтянам ее поиски.



Несколько дней назад русалка была зафиксирована в районе Шарон, а в воскресенье ее заметили на пляже Села в Бат-Яме. Фотографу Гаю Левиану из Управления природы и парков наконец-то удалось поймать Юлю под прицел объектива и сделать редкие фотографии тюленя. На видео, снятом Левианом, русалка отдыхает на пляже и выглядит особенно мило рядом с разбивающимися волнами.

