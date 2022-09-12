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На похороны королевы на автобусе: мировым лидерам выдвинули условия
12.09.2022 10:03 Ольга Белозерова

На похороны королевы на автобусе: мировым лидерам выдвинули условия

Глав иностранных государств и их супругов, направляющихся в Лондон на государственные похороны королевы Елизаветы II, попросили прибыть в Великобританию коммерческими рейсами и запретили использовать вертолеты для передвижения.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на официальные документы.

Кроме этого, мировым лидерам сказали, что они не могут использовать государственные автомобили для участия в похоронах. Вместо этого, как утверждается, главы государств будут массово доставлены на автобусах. 

"Можете ли вы представить Джо Байдена в автобусе?", - пожаловался один из дипломатов. 

Напомним, что королева Елизавета II будет похоронена 19 сентября. 

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