



На похороны королевы на автобусе: мировым лидерам выдвинули условия

Глав иностранных государств и их супругов, направляющихся в Лондон на государственные похороны королевы Елизаветы II, попросили прибыть в Великобританию коммерческими рейсами и запретили использовать вертолеты для передвижения.



Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на официальные документы.



Кроме этого, мировым лидерам сказали, что они не могут использовать государственные автомобили для участия в похоронах. Вместо этого, как утверждается, главы государств будут массово доставлены на автобусах.



"Можете ли вы представить Джо Байдена в автобусе?", - пожаловался один из дипломатов.



Напомним, что королева Елизавета II будет похоронена 19 сентября.