



На побережье озера Кинерет создадут благоустроенный пляж "Ганей Эфрат"

Туристы на озере Кинерет получат новую локацию для отдыха. Планируется благоустройство пляжа "Ганей Эфрат" на участке северо-западного побережья протяженностью 1,5 км.



Благоустройство "дикого" пляжа позволит создать необходимые условия для безопасного купания и отдыха. Министр транспорта Мейрав Михаэли и глава министерства внутренних дел Айелет Шакед уже договорились о реализации планов.



Новая инфраструктура позволит усилить уровень безопасности. Также поток туристов будет резко увеличен, что позволит получить дополнительные инвестиционные прибыли для этой локации.



Сейчас на берегу пляжа "Ганей Эфрат" официально запретили купание, поскольку там нет спасателей. В летний сезон купание на западном побережье Кинерета достаточно опасно, поскольку сильные западные ветры уносят отдыхающих на надувных плавсредствах далеко от берега. Это повышает риски для туристов, что беспокоит местные власти и правоохранительные органы.



Эксперты позитивно оценили инициативу. Многие заявили, что улучшение инфраструктуры на пляже необходимо и назрело давно. В последние годы фиксируется рост отдыхающих в субботние и праздничные дни. Любители отдыха на природе не раз высказывались за благоустройство пляжа. В 2021 году у ручья Ракат был создан красивый парк с пешеходными маршрутами. Новый благоустроенный пляж по соседству будет явно уместным и станет приятным дополнением.



Также возле озера Кинерет решили улучшить условия с транспортом. Передвижение по восточному побережью Кинерета от перекрестка Цемах до перекрестка Маале Гамла для туристов станет доступнее. Запустили бесплатный автобус, который будет перевозить отдыхающих даже в выходные дни.