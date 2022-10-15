



На пляже в Хайфе заметили крайне ядовитого морского ежа

В субботу, 15 октября, на пляже Кармель в Хайфе обнаружили ядовитого морского ежа.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В связи с этим, в рамках безопасности серферов и отдыхающих призвали покинуть воду.

Плававшая среди купальщиков рыба считается очень ядовитой и опасной для человека. Когда она жалит, яд впрыскивается через длинные и острые шипы, которые достигают в длину около десяти сантиметров.

Этот тип очень распространен в Красном море и, по-видимому, попал в Средиземное море через Суэцкий канал.

Ежа выловили при помощи специальной удочки и отправили исследователю и подводному фотографу Моти Мендельсону.