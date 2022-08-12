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На пляжах Франции запрещают души
12.08.2022 18:57 Александр Юзовский

На пляжах Франции запрещают души

В связи с засухой во Франции запретили использовать души на пляжах. Такое решение было принято в целях экономии воды.

Сообщается, что префектура департамента Вар во французском регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег ввела запрет на использование душа на пляжах.

Также будет введен запрет на полив растений в период с 9-00 до 19-00, если вода берется из Канал-де-Прованс.

Нарушение запрета повлечет за собой штраф в размере 7 500 евро для предприятий и в 1 500 евро для частных домохозяйств.

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