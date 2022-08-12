



На пляжах Франции запрещают души

В связи с засухой во Франции запретили использовать души на пляжах. Такое решение было принято в целях экономии воды.



Сообщается, что префектура департамента Вар во французском регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег ввела запрет на использование душа на пляжах.



Также будет введен запрет на полив растений в период с 9-00 до 19-00, если вода берется из Канал-де-Прованс.



Нарушение запрета повлечет за собой штраф в размере 7 500 евро для предприятий и в 1 500 евро для частных домохозяйств.