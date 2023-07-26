На пляж выбросило "предвестника катастроф"
На берег пляжа Канкас в перуанском Пунта-Саль выбросило сельдяного короля, которого называют "предвестником катастроф".
По данным The Mirror, рыба была жива, когда оказалась на песке.
Отдыхающие и рыбаки попробовали затащить огромного сельдяного короля обратно в воду, но спасти его так и не удалось.
Эту рыбу принято считать "предвестником катастроф", например, мощных землетрясений или цунами.
Horror as 'earthquake omen' fish washes up on beach leaving locals terrified https://t.co/gGvMK4C4UF pic.twitter.com/mdDlpjUXz1— The Mirror (@DailyMirror) July 26, 2023
Стоит отметить, что предыдущую такую рыбу поймали в Чили в прошлом году.
"Говорят, что когда они выходят на поверхность, это происходит потому, что тектонические плиты находятся в движении", - утверждали тогда.