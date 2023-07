На пляж выбросило "предвестника катастроф"

На берег пляжа Канкас в перуанском Пунта-Саль выбросило сельдяного короля, которого называют "предвестником катастроф".



По данным The Mirror, рыба была жива, когда оказалась на песке.



Отдыхающие и рыбаки попробовали затащить огромного сельдяного короля обратно в воду, но спасти его так и не удалось.



Эту рыбу принято считать "предвестником катастроф", например, мощных землетрясений или цунами.



