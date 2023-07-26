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На пляж выбросило "предвестника катастроф"
26.07.2023 18:00 Алина Груднева

На пляж выбросило "предвестника катастроф"

На берег пляжа Канкас в перуанском Пунта-Саль выбросило сельдяного короля, которого называют "предвестником катастроф".

По данным The Mirror, рыба была жива, когда оказалась на песке.

Отдыхающие и рыбаки попробовали затащить огромного сельдяного короля обратно в воду, но спасти его так и не удалось.

Эту рыбу принято считать "предвестником катастроф", например, мощных землетрясений или цунами.
 


Стоит отметить, что предыдущую такую рыбу поймали в Чили в прошлом году.

"Говорят, что когда они выходят на поверхность, это происходит потому, что тектонические плиты находятся в движении", - утверждали тогда.
 

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