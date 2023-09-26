



На площади мэрии Иерусалима построили самую большую в мире сукку – расписание

Муниципалитет Иерусалима объявил, что снова построил самую большую в мире сукку к празднику Суккот, который начинается в эту пятницу, 29 сентября, вечером.



“Сукка мэра Иерусалима” площадью 800 кв. м может вместить до 650 человек и будет открыта для публики, начиная с 30 сентября в 21:00 и заканчивая 6 октября в 10:00. С 1 по 5 октября сукка будет открыта с 10:30 до 23:00. Вход бесплатный.



Во время праздника в огромной сукке пройдут мероприятия для всей семьи – спектакли, музыкальные представления, занятия в виртуальной реальности, мастер-классы с воздушными шарами, Иерусалимская викторина. Здесь выступят звезды детского шоу "Маленькая Михаль", театра Орны Порат, Авиталь Эдри, менталист Ассаф Саломон, хор “Пирчей Йерушалаим”, Моше Пелед, Равив Канер, Шули Рэнд, Хаим Исраэль и другие.



Муниципалитет Иерусалима планирует провести множество других мероприятий по всему городу во время праздника. Они включают празднование Сахарны в парке Захер, 11-й фестиваль Бейт-Лехемской дороги, молитва Биркат ха-Коханим у Западной стены, фестиваль Эйн-Керем и выступления клезмерской музыки у Яффских ворот в Старом городе и в Еврейском квартале. Кроме того, в среду, 4 октября, состоится 68-й Иерусалимский марш, в котором десятки тысяч людей со всего мира примут участие в крупнейшем мероприятии такого рода в Израиле.



В конце Суккота пройдут хаккафот – традиционные танцевальные мероприятия в больших и малых синагогах во всех районах города в честь Симхат-Торы. Стены Старого города и мост Аккорды будут подсвечены особым образом, а опоры освещения будут празднично украшены.



“Мы вложили много мыслей, внимания и ресурсов, чтобы доставить радость жителям и гостям города и торжественно встретить праздник Суккот”, – говорится в заявлении мэрии. “Муниципалитет приглашает всех жителей и гостей города принять участие в мероприятиях, которые пройдут во время Суккота по всему городу, в первую очередь в Сукке на площади Сафра и Иерусалимском марше”.