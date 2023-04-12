



На мангал Офиры Асаяг пришлось вызывать пожарных

“Звезда” 12-го канала Офира Асаяг решила с членами своей семьи, приготовить мясо "на огне" с друзьями, и мероприятие закончилось вызовом пожарных после того, как барбекю разгорелось.



"К счастью, есть камеры", - описала событие Асаяг на своем аккаунте в Instagram. "Мы пришли к друзьям, чтобы немного посидеть с мангалом, а закончилось все вызовом пожарной бригады.



"Угадайте, кто отвечал за барбекю? И самое главное, пожарные - молодцы!!! Они прибыли в течение двух минут и работали от всей души с невероятным профессионализмом", - добавил Асаяг.