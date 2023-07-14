



На контрольно-пропускных пунктах в Израиле исчезнут пробки

За последние годы перегруженность контрольно-пропускных пунктов (КПП) по всей Иудее и Самарии стала источником проблем для населения и безопасности. Глава Совета поселений и руководители местных органов власти в регионе обратились к премьер-министру Биньямину Нетаниягу с просьбой решить эту проблему.



Глава правительства в свою очередь поручил Совету национальной безопасности (СНБ) рассмотреть этот вопрос и разработать межведомственный план для его решения.



В этом контексте, вчера (в четверг) состоялась рабочая встреча главы Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион Шломо Неемана, гендиректора Совета поселений Ширы Ливман с чиновниками СНБ, Минобороны, министерства по национальной безопасности, представителями полиции и пограничной охраны.



В ходе встречи, которая состоялась в Гуш-Эционе, Нееман и Ливман представили нужды местного населения, которые требуют решения в контексте сохранения порядка и безопасности на КПП. Кроме того, Минобороны также представило план на 2023/2024 гг. по улучшению условий транспортного движения на КПП.



Шломо Нееман поблагодарил межведомственную рабочую группу и сказал: "Мы должны положить конец страданиям жителей из-за контрольно-пропускных пунктов. Я хорошо знаком с ситуацией на КПП в Гуш-Эционе и по всей Иудеи и Самарии и поставил перед собой задачу решить вопрос пробок на всех проблемных участках. Я благодарю премьер-министра Нетаньягу за то, что он отозвался на нашу просьбу и поручил СНБ эту задачу, под эгидой которого собралась рабочая группа из различных ведомств. От имени всех руководителей местных органов власти в Иудее и Самарии, я благодарю собравшихся здесь специалистов. Мы продолжим работать вместе пока не решим проблему".