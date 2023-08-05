



На Кипре от коронавируса массово гибнут кошки

Местные защитники животных назвали Кипр "островом мертвых кошек", поскольку с января началась массовая гибель этих животных из-за так называемого коронавирусного перитонита (FIP).



Чтобы остановить гибель домашних животных, ветеринары решили давать кошкам неиспользованные препараты для людей, оставшиеся после пандемии. Об этом сообщает The Guardian.



"Правительство дало добро в соответствии с рекомендацией министерства сельского хозяйства", — пишут обозреватели.



Защитники животных говорят, что 300 тысяч домашних кошек погибли из-за коронавируса - это треть всех кошек на Кипре. Однако Ассоциация ветеринаров Кипра заявила, что сообщения о гибели такого количества кошек являются преувеличением, и назвала цифру менее 10 000.



"Запасы препаратов, которые использовались для лечения Covid-19 у людей и больше не применяются, могут быть переданы в свободную продажу", — говорится в заявлении кабинета министров.



Эти лекарства в виде таблеток будут поставляться через ветеринарные службы.



