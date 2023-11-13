



На исполнившего в кипе песню "Нерусский" Слепакова написали донос

В России на юмориста Семена Слепакова, исполнившего в кипе новую песню под названием "Нерусский", написали донос.



Прокремлевские "Ветераны России" потребовали возбудить против него уголовное дело.



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Активисты обвиняют Слепакова в "возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства". За это в России грозит до пяти лет тюремного заключения.



Поводом для возмущения прокремлевского движения послужила песню, которую артист записал в ответ на выходку исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова), который, исполняя свой хит "Я русский", нажал на "красную ядерную кнопку".