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На исполнившего в кипе песню "Нерусский" Слепакова написали донос
13.11.2023 03:34 Алина Груднева

На исполнившего в кипе песню "Нерусский" Слепакова написали донос

В России на юмориста Семена Слепакова, исполнившего в кипе новую песню под названием "Нерусский", написали донос.

Прокремлевские "Ветераны России" потребовали возбудить против него уголовное дело.

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Активисты обвиняют Слепакова в "возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства". За это в России грозит до пяти лет тюремного заключения.

Поводом для возмущения прокремлевского движения послужила песню, которую артист записал в ответ на выходку исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова), который, исполняя свой хит "Я русский", нажал на "красную ядерную кнопку". 

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