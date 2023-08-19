



На Ингеборгу Дапкунайте в России подали в суд

Сразу после начала войны в Украине Ингеборга Дапкунайте уехала в Брюссель. Стало известно, что в Москве на нее подали в суд из-за недвижимости. Как сообщает Shot, в РФ у актрисы могут оставаться активы стоимостью сотни миллионов рублей.



Иск на Дапкунайте, поданный Рубеном Худавердяном, будет рассматриваться в сентябре в Пресненском суде.



Оказывается, у Ингеборги есть трехкомнатная квартира в престижном Пресненском районе, стоимость которой оценивается в 100 млн рублей. Помимо этого, в ее собственности значится особняк в элитном поселке “Резиденция Бенилюкс” на Новорижском шоссе, где проживала артистка во время пребывания в Москве.



Недвижимость в этом районе оценивается от 150 млн и до 1 млрд рублей.