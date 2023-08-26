



На фоне слухов о разводе монаршая чета Монако отдыхает на Корсике

Князь Альберт и княгиня Монако Шарлен выступили единым фронтом, отдыхая на яхте на Корсике на фоне слухов о крушении их брака, сообщает Daily Mail.



Князь и княгиня Монако отправились на Корсику на яхте вместе со своими близнецами: принцем Жаком и принцессой Габриэллой.



Яхта, на которой они проводят отпуск, принадлежит бизнесмену из Казахстана — Булату Утемуратову.



Яхта, скорей всего была арендована. На фото, сделанных папарацци, видно, как Шарлен в закрытом купальном костюме отдыхала на пляже после плавания. А ее супруг в шортах и панаме наслаждался пивом, катался на сап-борде и байдарке, а также нырял вместе с женой.



Фотографии были сделаны до того, как во французских и немецких СМИ распространились слухи о том, что княгиня Монако Шарлен якобы "живет в Швейцарии" и видится со своим мужем только по "церемониальным причинам".



В сообщениях утверждалось, что королевская особа провела лето в путешествии на яхте со своим мужем, но не вернулась во дворец и сейчас живет за границей.



Источник, близкий к паре, сообщил французской газете Voici, что Шарлен и Альбер — всего лишь "церемониальная пара".



Он также утверждает, что Шарлен возвращается в Монако только по официальным случаям, и теперь ей разрешено чаще видеться с детьми — при этом забота о детях разделяется на двоих.

