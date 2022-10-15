



На фоне мобилизации в Москве опустели стриптиз-клубы

Из-за проведения в России мобилизационных мероприятий у московских стрип-клубов упала посещаемость.



Мужчина стали гораздо реже ходить в такие заведения, а сами стриптиз-клубы столкнулись с ощутимым падением выручки, сообщает Baza.



Владелец одного из клуба рассказал, что с конца сентября посещаемость упала примерно на 60%. По его словам, обычно заведение посещали чиновники и обеспеченные мужчины, которые после начала мобилизации "ломанулись жить за границу". Также стало меньше посетителей среди представителей силовиков.



