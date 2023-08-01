



На этой неделе будет два суперлуния

Луна вращается вокруг Земли по слегка эллиптической орбите, а это означает, что иногда она находится немного ближе к Земле, а иногда немного дальше. Суперлуние происходит, когда полная луна проходит вблизи ближайшей точки орбиты Луны к Земле.



Как сообщает The Guardian, 1 августа Луна будет находиться на расстоянии 357 530 км от Земли. Это первое суперлуние августа и второе из четырех суперлуний этого года, которые появятся один за другим. Первое произошло 2-3 июля, когда полная луна находилась на расстоянии 361 934 км.



Третье ближайшее полнолуние ожидается 30 августа на расстоянии 357 344 км. Поскольку это второе полнолуние в месяце, его также называют голубой луной, хотя в астрономических кругах ведутся споры о том, что именно представляет собой голубая луна.



Четвертым будет полнолуние 28-29 сентября на расстоянии 361 552 км.



Суперлуния обычно примерно на 14% крупнее обычных полнолуний и на 30% ярче. Однако большинству людей будет трудно по-настоящему заметить разницу, пишет издание.



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