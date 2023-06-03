



На Чукотке куриные яйца продают по паспорту

Острый дефицит продуктов на Чукотке привел к тому, что куриные яйца можно купить только по паспорту. Об этом 1 июня сообщил исполняющий обязанности главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram.



И.о. самого отдаленного региона России сообщил, что на Чукотке наблюдается не только сильный рост цен на продукты питания, но еще и нехватка базовых продуктов.



"Высокие цены на продукты, которых еще и не хватает на всех. Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности", — пишет Кузнецов.



По его словам, приоритет местной власти сейчас заключается в том, чтобы искать способы наращивания собственных производств продуктов питания.

"Сейчас в Билибино строится птицефабрика. Чтобы ее запустить в этом году, необходимо просубсидировать закупку комбикорма. Вопрос решим, вынесли его на заседание Правительства в пятницу", — отметил он.



Также Кузнецов отметил, что регион страдает от роста числа незаконных свалок, растущим числом безработицы и жалобами местных жителей на некачественные медицинские услуги.



