



На что пришлось пойти принцу Уильяму и Миддлтон после рождения первенца

Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон приходилось держать от всех в секрете новость о рождении первенца до тех пор, пока об этом лично не узнала королева Елизавета II.



По данным The Daily Express, таким является протокол в королевской семье.



Королева узнала о радостной новости по поводу рождения Джорджа по специальному телефону. Лишь после этого молодые родители смогли рассказать об этом всем остальным.



И это не единственное, на что им пришлось пойти. По протоколу, королева должна была одобрить выбор его имени.

