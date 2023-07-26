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На что пришлось пойти принцу Уильяму и Миддлтон после рождения первенца
26.07.2023 21:59 Алина Груднева

На что пришлось пойти принцу Уильяму и Миддлтон после рождения первенца

Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон приходилось держать от всех в секрете новость о рождении первенца до тех пор, пока об этом лично не узнала королева Елизавета II.

По данным The Daily Express, таким является протокол в королевской семье.

Королева узнала о радостной новости по поводу рождения Джорджа по специальному телефону. Лишь после этого молодые родители смогли рассказать об этом всем остальным.

И это не единственное, на что им пришлось пойти. По протоколу, королева должна была одобрить выбор его имени.
 

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