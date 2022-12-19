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На чем жена Джигана заработала миллиард рублей
19.12.2022 09:40 Аркадий Бочаровский

На чем жена Джигана заработала миллиард рублей

Недавно Джиган и Оксана самойлова праздновали повторную свадьбу после 10 лет совместной жизни. На это мероприятие, куда были приглашены 150 человек, супруги потратили порядка 25 миллионов рублей. Аренда зала, украшенного тысячамит , три наряда невесты, угощения, многоярусный торт: на все эти атрибуты пара не скупилась. Чтобы впечатлить гостей и миллионы зрителей, которые наблюдали за вечеринкой онлайн, рэпер с женой отдали крупные суммы. Творчество приносит исполнителю неплохой заработок.

Так, за корпоративы Джиган берет не меньше двух миллионов рублей. Оксана владеет агентством по подбору нянь,  унее есть и еще один бизнес — клиника косметологии. Кроме того, блогерша продает женскую и детскую одежду, а в последнее время занимается развитием собственной косметической марки. Продажи идут  успешно, и за последний год жена Джигана заработала около одного миллиарда рублей.

Джиган и Самойлова  тратят деньги на удовольствия, путешествия, люксовые вещи и автомобили. Певец получил от жены в подарок иномарку за 36 миллионов рублей. Семья отдыхает в  лучших отелях, прошлый Новый год они отмечали во Франции. Джиган и Оксана еще не обзавелись собственным домом, а пока арендуют четырехэтажный особняк за три миллиона рублей в месяц.

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