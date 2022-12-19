



На чем жена Джигана заработала миллиард рублей

Недавно Джиган и Оксана самойлова праздновали повторную свадьбу после 10 лет совместной жизни. На это мероприятие, куда были приглашены 150 человек, супруги потратили порядка 25 миллионов рублей. Аренда зала, украшенного тысячамит , три наряда невесты, угощения, многоярусный торт: на все эти атрибуты пара не скупилась. Чтобы впечатлить гостей и миллионы зрителей, которые наблюдали за вечеринкой онлайн, рэпер с женой отдали крупные суммы. Творчество приносит исполнителю неплохой заработок.



Так, за корпоративы Джиган берет не меньше двух миллионов рублей. Оксана владеет агентством по подбору нянь, унее есть и еще один бизнес — клиника косметологии. Кроме того, блогерша продает женскую и детскую одежду, а в последнее время занимается развитием собственной косметической марки. Продажи идут успешно, и за последний год жена Джигана заработала около одного миллиарда рублей.



Джиган и Самойлова тратят деньги на удовольствия, путешествия, люксовые вещи и автомобили. Певец получил от жены в подарок иномарку за 36 миллионов рублей. Семья отдыхает в лучших отелях, прошлый Новый год они отмечали во Франции. Джиган и Оксана еще не обзавелись собственным домом, а пока арендуют четырехэтажный особняк за три миллиона рублей в месяц.