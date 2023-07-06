



На Бритни Спирс напали в Лас-Вегасе

На Бритни Спирс напали в одном из ресторанов Лас-Вегаса, пишут американские таблоиды.



Согласно сообщениями СМИ, Бритни хотела сфотографироваться с известным баскетболистом Виктором Вембаньямой, который также был в этом ресторане. Она хлопнула его по плечу, а охранник Виктора ударил ее и сбил с ног.



Как пишет TMZ, Бритни Спирс вместе со своим мужем Сэмом Асгари и еще двумя людьми пришла в ресторан на ужин. Когда она вошла, ее окружили фанаты, но певица заметила Виктора. Она любит баскетбол и ей нравится игра Виктора, так что она подошла к нему, чтобы спросить, могут ли они сфотографироваться вместе. Она хлопнула его по спине, по правому плечу, и, директор службы безопасности "Сан-Антонио Сперс", — команды, за которую играет Виктор Вембаньяма, — мгновенно ударил ее тыльной стороной руки, в результате чего она упала на пол.



Бритни Спирс взяла себя в руки и подошла к своему столику. Источник рассказал, что охранник подошел к столу и извинился. Он сказал: "Вы понимаете, каково это, когда вас окружают фанаты". И он заявил, что когда ударил ее, то не знал, кто она такая.



Служба безопасности Бритни провела некоторое время с охранником Виктора, после чего ее команда подала заявление в столичное полицейское управление о нанесении побоев.



Источник в полиции сообщил, что человек, ударивший Бритни, это Дамиан Смит, директор службы безопасности баскетбольной команды. И хоть сначала была информация, что уголовное дело не завели, позже выяснилось, что оно есть. Инцидент считают "серьезным, как сердечный приступ".



Дело, скорее всего, будет передано в окружную прокуратуру.

