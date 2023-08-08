



На базе ЦАХАЛа появилась установка для получения энергии из отходов

ЦАХАЛ в понедельник установила инновационную систему на базе Глилот в центральном Израиле, предназначенную для переработки кухонных отходов и преобразования их в биогаз — возобновляемую форму энергии, получаемую из органических отходов, пишет Jpost.



Технология позволяет ежедневно перерабатывать до 500 кг органических отходов с получением биогаза, который будет использоваться для нагрева воды для нужд базы.



В настоящее время ЦАХАЛ ежегодно тратит около 22 млн долларов на утилизацию отходов. В армии заявили, что внедрение системы HomeBiogas необходимо для предотвращения отправки отходов на свалки, сокращения общего углеродного следа и производства возобновляемой энергии в виде биогаза.



Система HomeBiogas пройдет годичный испытательный период на базе Глилот, чтобы оценить ее соответствие требованиям ЦАХАЛа. В случае успешных испытаний Минобороны и ЦАХАЛ планируют объявить тендер на закупку нескольких установок по переработке отходов на других базах.



