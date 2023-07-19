



На австралийском пляже обнаружили загадочный "космический" объект

Загадочный объект, который считается космическим мусором, был убран с пляжа в Западной Австралии, пишет 9news.



Полиция рассматривает кусок в форме желудя, который вчера выбросило на берег в Грин-Хед, примерно в 220 км к северу от Перта, как космический мусор, пока следователи не смогут установить обратное.



Национальные агентства, в том числе Австралийское космическое агентство, работают над определением его происхождения.



“В настоящее время считается, что объект является космическим мусором, и с ним будут обращаться как с таковым до тех пор, пока не будет установлено обратное”, — говорится в заявлении полиции Западной Австралии.



Полицейские увезли загадочный объект в безопасное место после того, как сотрудники службы охраны окружающей среды в защитном снаряжении закончили брать образцы из воронки, чтобы убедиться, что пляж безопасен для отдыхающих.



Многие высказали свои теории о том, откуда взялся обломок, но власти призвали общественность воздержаться от выводов до завершения расследования.

Ведь поступили предположения, что это могла быть часть рейса MH370 , который исчез десять лет назад.



Эксперт по космосу и праву Мелисса де Цварт сказала, что долгое время агентства просто запускали в космос вещи, не особо задумываясь об обломках.

