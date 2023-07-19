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На австралийском пляже обнаружили загадочный "космический" объект
19.07.2023 10:45 Ирина Демьянова

На австралийском пляже обнаружили загадочный "космический" объект

Загадочный объект, который считается космическим мусором, был убран с пляжа в Западной Австралии, пишет 9news.

Полиция рассматривает кусок в форме желудя, который вчера выбросило на берег в Грин-Хед, примерно в 220 км к северу от Перта, как космический мусор, пока следователи не смогут установить обратное.

Национальные агентства, в том числе Австралийское космическое агентство, работают над определением его происхождения.

“В настоящее время считается, что объект является космическим мусором, и с ним будут обращаться как с таковым до тех пор, пока не будет установлено обратное”, — говорится в заявлении полиции Западной Австралии.

Полицейские увезли загадочный объект в безопасное место после того, как сотрудники службы охраны окружающей среды в защитном снаряжении закончили брать образцы из воронки, чтобы убедиться, что пляж безопасен для отдыхающих.

Многие высказали свои теории о том, откуда взялся обломок, но власти призвали общественность воздержаться от выводов до завершения расследования.
Ведь поступили предположения, что это могла быть часть  рейса MH370 , который исчез десять лет назад.

Эксперт по космосу и праву Мелисса де Цварт сказала, что долгое время агентства просто запускали в космос вещи, не особо задумываясь об обломках.
 

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