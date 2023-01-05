



На аукционе в Японии продали 212-килограммового тунца за $271 тысячу

Голубой тунец массой 212 кг был продан за 36,04 миллиона иен (около 271 тысяч долларов) на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса. Об этом сообщили в четверг организаторы аукциона.



Проданный лот – тунец, привезенный из порта Ома в северной префектуре Аомори. В этом году цена оказалась довольно низкой. В 2019 году, когда был установлен абсолютный рекорд таких торгов, тунец массой 278 кг был продан более чем за 3 миллиона долларов.



Среди представителей ресторанной отрасли считается, что покупка главного лота на первых торгах года поможет успешному ведению бизнеса. Кроме того, это позволяет привлечь клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы попробовать самую дорогую рыбу.



Кроме того, коробку черешни сорта “сато-нисики” массой 0,5 кг продали на первых в этом году торгах в Токио по цене в 1,3 миллиона иен (около 9,8 тысяч долларов).



Ранее аукцион проводился на рынке Цукидзи. После его ликвидации местом проведения торгов стал рынок Тоёсу.

