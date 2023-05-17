



На аукционе Christie's продали cкандальную коллекцию драгоценностей

Аукционный дом Christie's продал самую большую и дорогую в истории частную коллекцию ювелирных изделий. Украшения, принадлежащие ранее покойной австрийской миллиардерше Гайди Гортен за рекордные 196 миллионов долларов, пишет CNN.



В коллекции Гайди Гортен были изделия работы Boivin, Bulgari, Cartier, Tiffany, Harry Winston и Van Cleef & Arpels.



К примеру, бриллиантовое кольцо от Bulgari оценили вдвое дороже, чем предлагалось в начале торгов — более 10 миллионов долларов, а 90-каратные бриллиантовые бусы Briolette of India от ювелира Harry Winston продали за 7 миллионов долларов.



Впрочем, источники богатства Гайди Гортен вызывали беспокойство у еврейского сообщества. Австрийка, чье состояние на момент смерти в июне 2022 года составило 3 миллиарда долларов, унаследовала миллиард долларов от мужа — немецкого бизнесмена, купившего еврейские предприятия во времена нацизма в Германии.



Продажу коллекции требовали остановить, считая аукцион "настоящим оскорблением для жертв Холокоста". Однако в Christie's заверили, что источники состояния Гортен были "публичными", а бизнес ее мужа "хорошо задокументирован".



Вместе с тем, аукционный дом пообещал передать часть вырученных средств организациям, которые исследуют Холокост.

