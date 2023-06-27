



На Аллее славы в Голливуде появится звезда Галь Гадот

Галь Гадот получит звезду на Аллее славы в Голливуде, став первой израильской актрисой, удостоенной этой награды.



"Это невероятно. Я так признательна и впечатлена, – сказала Гадот после того, как Торговая палата Голливуда объявила лауреатов премии следующего года в понедельник.



В видео, опубликованном в Instagram, Гадот рассказала, что узнала о награде от своего мужа, который прочел об этом в израильской прессе.



“”Я понятия не имела”, – сказала Гадот, добавив, что награда вдохновит ее “продолжать заниматься тем, что я так люблю”.



Гадот сообщила, что занималась рекламой боевика “Каменное сердце”, когда услышала эту новость. Его продюсировала компания Pilot Wave, принадлежащая Гадот и ее мужу Джарону Варсано.



Партнер Гадот по фильму “Чудо-женщина” Крис Пайн также попал в список Аллеи славы этого года вместе с Чедвиком Боузманом, Кристиной Риччи, Мишель Йео, Тони Брэкстон, Гвен Стефани, доктором Дре, Отисом Реддингом и Юджином Леви. Более двух десятков артистов из области кино, телевидения, музыки и театра получат звезды в следующем году в рамках Аллеи славы “Класс 2024 года”.



В объявлении говорится, что лауреаты были выбраны из сотен номинаций комитетом, состоящим из “членов Аллеи славы”.



Аллея славы в центре Голливуда отмечает основных участников индустрии развлечений. Эта главная туристическая достопримечательность города имеет уже более 2700 звезд.



Гадот – первая израильская актриса, получившая звезду на Аллее славы, израильский продюсер Хаим Сабан получил 2605-ю звезду на Аллее славы в 2017 году. Сабан был создателем и продюсером популярного шоу “Могучие рейнджеры”.



Недавно Гадот вернулась на киноэкраны в роли Жизель Яшар в последней части сериала “Форсаж X”, вышедшей в мае.