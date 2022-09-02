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На Алека Болдуина подали в суд
02.09.2022 00:16 Алина Груднева

На Алека Болдуина подали в суд

На голливудского актера Алека Болдуина подали иск в суд из-за конфликта в социальной сети.

 
По данным New York Post, истцом выступила семья капрала Райли Макколлума, погибшего в Афганистане.
 
Его родственники потребовали от Болдуина минимум 25 млн долларов за "клевету и умышленное причинение морального вреда".
 
После гибели младшего капрала морской пехоты в Кабуле, актер пожертвовал его сестре чек на 5 тысяч долларов для вдовы солдата и новорожденного ребенка.
 
Через какое-то время девушка опубликовала фото с акции протеста у монумента Вашингтону, после которого произошел штурм Капитолия. Актер подверг ее резкой критике. Это стало причиной поступления в адрес нее и ее сестры враждебных сообщений. Теперь семейство хочет отсудить у Болдуина компенсацию за моральный ущерб.

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