



На 88% увеличилось число женщин, получающих лицензии на оружие – отчет

Министерство национальной безопасности заявило 6 августа, что за последние семь месяцев число женщин, получающих лицензии на огнестрельное оружие, увеличилось на 88% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Значительное количество – 44% – женщин, желающих иметь огнестрельное оружие, были жительницами Иудеи и Самарии.



“Женщины, которые хотят защитить себя и свои семьи, – это благословение, и я счастлив, что мы наблюдаем значительный рост этих регистраций, – заявил министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.



С апреля Бен-Гвир расширил квалификацию для получения лицензий на огнестрельное оружие для бывших и действующих солдат, резервистов, сотрудников сил безопасности и спасателей. В середине июня в это число вошли медики-добровольцы, бывшие непехотные боевые солдаты, участники программы Hesder. Добровольцы Magen David Adom, ZAKA и United Hatzalah of Israel также получат благоприятный статус для заявок на огнестрельное оружие после как минимум года службы.



Чтобы подать заявку на огнестрельное оружие, граждане Израиля должны соответствовать порогу приемлемости, который учитывает военный опыт, профессию и место жительства. После того, как гражданин квалифицируется и подает заявку, он должен пройти собеседование и процесс обучения.



К началу июня количество новых лицензий подскочило на 280% по сравнению с тем же четырехмесячным периодом 2022 года. Всего было выдано 11 393 лицензии на огнестрельное оружие.